В Свердловской области перед передвижными камерами поставят предупреждающие знаки
Сегодня, 21:18ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области водителей будут предупреждать о придвижных камерах, пишет «Комсомольская правда».
В Госавтоинспекции отметили, что ранее знак «Фотофиксация» устанавливался перед стационарными камерами, теперь такими знаками будут оснащены и камеры на треногах.
В ГИБДД отметили, что несколько установленных знаков уже испортили. Также там напомнили, что за повреждение технических средств организации дорожного движения грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.
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