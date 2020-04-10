В Свердловской области перед передвижными камерами поставят предупреждающие знаки

В Госавтоинспекции отметили, что ранее знак «Фотофиксация» устанавливался перед стационарными камерами, теперь такими знаками будут оснащены и камеры на треногах.

В ГИБДД отметили, что несколько установленных знаков уже испортили. Также там напомнили, что за повреждение технических средств организации дорожного движения грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.