Из-за COVID-19 на месяц планируется закрыть авиасообщение с Турцией

Планируется ввести запрет чартерные рейсы, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе и двух крупных туроператоров. При этом часть грузопассажирских вывозных рейсов будет сохранена. Также возможно введение двухнедельного карантина для граждан, прибывающих из Турции в Россию. Однако полного прекращения перелетов не ожидается.
В Турции ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что новые штаммы коронавируса в Россию попадают в основном из Турции, где заболеваемость выросла в 3,5 раза.
Напомним, С 1 апреля Россия возобновила авиасообщение еще с шестью странами: Таджикистаном, Венесуэлой, Узбекистаном, Сирией, Шри-Ланкой и Германией.