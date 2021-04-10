Из-за COVID-19 на месяц планируется закрыть авиасообщение с Турцией

Из-за COVID-19 на месяц планируется закрыть авиасообщение с Турцией
Сегодня, 11:05ТранспортФото: pixabay.com
С 12 апреля авиасообщение с Турцией может быть на месяц закрыто из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

Планируется ввести запрет чартерные рейсы, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе и двух крупных туроператоров. При этом часть грузопассажирских вывозных рейсов будет сохранена. Также возможно введение двухнедельного карантина для граждан, прибывающих из Турции в Россию. Однако полного прекращения перелетов не ожидается.

В Турции ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что новые штаммы коронавируса в Россию попадают в основном из Турции, где заболеваемость выросла в 3,5 раза.

Напомним, С 1 апреля Россия возобновила авиасообщение еще с шестью странами: Таджикистаном, Венесуэлой, Узбекистаном, Сирией, Шри-Ланкой и Германией.

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