Из-за COVID-19 на месяц планируется закрыть авиасообщение с Турцией

С 12 апреля авиасообщение с Турцией может быть на месяц закрыто из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

Планируется ввести запрет чартерные рейсы, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе и двух крупных туроператоров. При этом часть грузопассажирских вывозных рейсов будет сохранена. Также возможно введение двухнедельного карантина для граждан, прибывающих из Турции в Россию. Однако полного прекращения перелетов не ожидается. В Турции ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что новые штаммы коронавируса в Россию попадают в основном из Турции, где заболеваемость выросла в 3,5 раза. Напомним, С 1 апреля Россия возобновила авиасообщение еще с шестью странами: Таджикистаном, Венесуэлой, Узбекистаном, Сирией, Шри-Ланкой и Германией. Россия возобновляет авиасообщение с еще шестью странами с 1 апреля

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