Теплоснабжение по мосту на ул. Фрунзе в Нижнем Тагиле будет запущено вместе с началом отопительного сезона 2016 года (ФОТО)

Отдельно было отмечено, что все буровые работы на объекте должны быть закончены до 24 мая. Кроме того, на строительной площадке планируется установить ещё один кран. Это должно ускорить производство работ.

Уже в октябре планируется открыть мост на ул. Фрунзе не только для движения автомобилей, но и трамваев, а также запустить в работу линии теплоснабжения, проложенные через мост.

Эти работы не были предусмотрены в финансировании, но они будут выполнены. Вместе с началом отопительного сезона [по мосту на ул. Фрунзе – прим. ред.] будут запущены линии теплоснабжения, я не вижу в этом никакой проблемы отметил Сергей Носов, отвечая на вопрос журналиста TagilCity.ru.

По словам главы города, работы идут по графику. Строители отмечают, что имеется даже некоторый временной резерв. Однако человеку, не обладающему техническими знаниями, трудно оценить произошедшие после демонтажа старого моста перемены.

Визуально картина начнёт меняться в 20-х числах мая. То, что мы тут раскопали, закопали, начнёт принимать вид сооружения объяснил Сергей Носов собравшимся.

Таким образом, можно заключить, что весенний паводок действительно не нарушил сроки выполнения работ при реконструкции моста.