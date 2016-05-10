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Теплоснабжение по мосту на ул. Фрунзе в Нижнем Тагиле будет запущено вместе с началом отопительного сезона 2016 года (ФОТО)
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Теплоснабжение по мосту на ул. Фрунзе в Нижнем Тагиле будет запущено вместе с началом отопительного сезона 2016 года (ФОТО)

10 мая 2016, 13:15ТранспортПавел Щербина
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