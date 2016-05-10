В Краснотурьинске лоб в лоб столкнулись два автомобиля: 3 человека погибли
10 мая 2016, 14:20ТранспортТимофей Данилов
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В День Победы на Южном подъезде в Краснотурьинске произошла дорожная трагедия.
9 мая водитель Форд Фокуса выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107.
Виновник аварии и 63-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте. А владелец ВАЗа скончался позже в больнице, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
Напоминаем, в прошедшие праздники в регионе произошло еще два смертельных ДТП. Накануне Дня Победы под Нижним Тагилом погиб 1-месячный младенец. А вчера в Усть-Утке насмерть разбился 16-летний мотоциклист.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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