В Краснотурьинске лоб в лоб столкнулись два автомобиля: 3 человека погибли

9 мая водитель Форд Фокуса выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107.

Виновник аварии и 63-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте. А владелец ВАЗа скончался позже в больнице, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Напоминаем, в прошедшие праздники в регионе произошло еще два смертельных ДТП. Накануне Дня Победы под Нижним Тагилом погиб 1-месячный младенец. А вчера в Усть-Утке насмерть разбился 16-летний мотоциклист.