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В Краснотурьинске лоб в лоб столкнулись два автомобиля: 3 человека погибли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Краснотурьинске лоб в лоб столкнулись два автомобиля: 3 человека погибли

10 мая 2016, 14:20ТранспортТимофей Данилов
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