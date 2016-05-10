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В Нижнем Тагиле и его окрестностях до конца сентября сотрудники ГИБДД будут особо следить за соблюдением мотоциклистами ПДД
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В Нижнем Тагиле и его окрестностях до конца сентября сотрудники ГИБДД будут особо следить за соблюдением мотоциклистами ПДД

10 мая 2016, 19:55ТранспортДенис Таратонов
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