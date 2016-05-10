В Нижнем Тагиле и его окрестностях до конца сентября сотрудники ГИБДД будут особо следить за соблюдением мотоциклистами ПДД
С 1 мая в Нижнем Тагиле полиция приступила к реализации оперативно-профилактического мероприятия «Мотоциклист». Как ясно из названия, полицейские будут уделять особое внимание тагильчанам на мотоциклах. Мероприятие проводится с целью уменьшения ДТП с участием мотоциклистов.
Сотрудники дорожной полиции до 30 сентября будут особо внимательно следить за соблюдением мотоциклистами правил дорожного движения. Максимальное внимание будет уделяться молодым людям. С 16 до 18 лет молодым людям разрешено управлять мотоциклами категории «А1». Мотоциклы остальных категорий становятся доступны только обладателям водительского удостоверения «А», и лишь после 18 лет.
Сотрудники полиции будут контролировать, чтобы за рулем мотоцикла находились те, кто уже достиг необходимого возраста и имеет соответствующее водительское удостоверение. Можно вспомнить, как в 2014 году на перекрестке улиц Заводская и Красногвардейская в аварию попал мотоциклист без прав.
Кроме Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД будут работать в деревнях и селах. Там они организуют подворовые обходы, чтобы выявить незарегистрированный или списанный мототранспорт.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru