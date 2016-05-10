В Нижнем Тагиле и его окрестностях до конца сентября сотрудники ГИБДД будут особо следить за соблюдением мотоциклистами ПДД

Сотрудники дорожной полиции до 30 сентября будут особо внимательно следить за соблюдением мотоциклистами правил дорожного движения. Максимальное внимание будет уделяться молодым людям. С 16 до 18 лет молодым людям разрешено управлять мотоциклами категории «А1». Мотоциклы остальных категорий становятся доступны только обладателям водительского удостоверения «А», и лишь после 18 лет.

Сотрудники полиции будут контролировать, чтобы за рулем мотоцикла находились те, кто уже достиг необходимого возраста и имеет соответствующее водительское удостоверение. Можно вспомнить, как в 2014 году на перекрестке улиц Заводская и Красногвардейская в аварию попал мотоциклист без прав.

Кроме Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД будут работать в деревнях и селах. Там они организуют подворовые обходы, чтобы выявить незарегистрированный или списанный мототранспорт.