В Нижнем Тагиле на перекрестке ул. Юности и Алтайская поменяли направления движения транспорта (ФОТО)

На данном перекрестке ранее из левого ряда можно было поворачивать налево и ехать прямо. А правый ряд, согласно дорожному знаку, мог двигаться только направо.

Однако недавно схема проезда на данном участке дороги изменилась. Теперь левый ряд может ехать только налево, а правый - прямо и направо.

Раньше те, кому было необходимо проехать прямо, вынуждены были стоять и ждать, пока левый ряд не повернет налево. А они еще и пропускали встречные авто, поскольку у них была помеха справа. В итоге чтобы проехать этот участок дороги, приходилось долго стоять в ожидании. А правый ряд оперативно освобождался - там поток меньше. Теперь после появления нового знака проезжать перекресток стало гораздо удобнее рассказывает автолюбитель Алексей.

Дорожных знаков перед перекрестком установлено сразу два - с интервалами между ними, чтобы водители заранее видели схему проезда перекрестка и успевали перестроиться в нужный им ряд.