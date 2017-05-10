Ни одного ДТП с пострадавшими не произошло в Нижнем Тагиле во время праздников и выходных
10 мая 2017, 15:45Транспорт
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Во время проведения рейда «Стоп-контроль» в Нижнем Тагиле выявлено 15 нарушений ПДД, сообщает Отделение пропаганды ГИБДД города.
Сюжеты: Нижний Тагил
7 и 8 мая на территории Нижнего Тагила проводилось рейдовое профилактическое мероприятие «Стоп-контроль», направленное на выявление грубых нарушений правил дорожного движения.
Были задействованы 40 сотрудников ГИБДД и 17 патрульных автомобилей. Во время проверки было выявлено 15 нарушений ПДД. Среди них: три случая управления автомобилем в пьяном виде, три отказа от прохождения освидетельствования на наличие алкоголя в организме, шесть случаев управления ТС без водительских прав, один факт нарушения по ст. 264 прим. 1 УК РФ.
При этом ДТП с пострадавшими 7-8 мая в городе не зафиксировано.
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