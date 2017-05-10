Ни одного ДТП с пострадавшими не произошло в Нижнем Тагиле во время праздников и выходных

Были задействованы 40 сотрудников ГИБДД и 17 патрульных автомобилей. Во время проверки было выявлено 15 нарушений ПДД. Среди них: три случая управления автомобилем в пьяном виде, три отказа от прохождения освидетельствования на наличие алкоголя в организме, шесть случаев управления ТС без водительских прав, один факт нарушения по ст. 264 прим. 1 УК РФ.