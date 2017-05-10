Новейшая военная техника вышла на парад в Екатеринбурге

Машины появились в Центральном военном округе только в 2016 году. Это зенитно-ракетная система С-400, ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и вертолеты Ми-8МТВ-5. Интересно, что Панцирь был перебазирован по железной дороге из Новосибирской области в столицу Урала к параду Победы, пишет Правда УрФО.