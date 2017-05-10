Новейшая военная техника вышла на парад в Екатеринбурге
10 мая 2017, 09:10Транспорт
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В столице Урала в параде Победы была показана новейшая военная техника российского производства.
Сюжеты: Екатеринбург
Машины появились в Центральном военном округе только в 2016 году. Это зенитно-ракетная система С-400, ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и вертолеты Ми-8МТВ-5. Интересно, что Панцирь был перебазирован по железной дороге из Новосибирской области в столицу Урала к параду Победы, пишет Правда УрФО.
Сообщается, что в шествии также приняли участие юнармейцы. Напомним, свердловские школьники вступили в ряды организации летом 2016 года.
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