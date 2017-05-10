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Новейшая военная техника вышла на парад в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новейшая военная техника вышла на парад в Екатеринбурге

10 мая 2017, 09:10Транспорт
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