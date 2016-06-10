Столкнувшиеся с поездом автомобили показали сегодня на вокзале Нижнего Тагила (ФОТО)

Спецпоезд уже побывал в Тюмени, Екатеринбурге и Перми. Сегодня он посетил Нижний Тагил, после чего отправился дальше. На платформе поезда стоят три автомобиля, водители которых в свое время решили не ждать на переезде и попытались проскочить перед поездом.

Мы сформировали такой поезд и хотим наглядно показать то, что происходит, когда нарушаются правила переезда. Я думаю, эти поврежденные машины дадут наглядное представление и заставят задуматься водителей, которые нарушают правила дорожного движения прокомментировал прибытие поезда заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению Геннадий Маренков.

От Нижнего Тагила до Екатеринбурга ходят скоростные поезда со скоростью до 140 км/ч. Машинисты сообщают, что не все водители своевременно останавливаются на запрещающие сигналы светофора. Пытаясь сэкономить время и проскочить перед поездом, они нарушают правила дорожного движения и подвергают себя и окружающих опасности. Особенно часто это случается на переезде у Леневки. По словам Геннадия Маренкова, там хотят установить видеокамеру, чтобы выявлять нарушителей.