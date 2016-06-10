В аэропорту Кольцово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Происшествие случилось 9 июня, ранним утром. Boeing 737-800, прибывший рейсом из Туниса, совершал посадку в аэропорту Кольцово. По причинам, которые пока не удалось установить, авиалайнер покинул границы взлетно-посадочной полосы и оказался за ограничительными огнями. Выезда воздушного судна на грунт удалось избежать.

На борту самолета в момент происшествия находились 175 пассажиров и 16 членов экипажа. Никто из них не пострадал сообщила пресс-служба Енисейской транспортной прокуратуры изданию Накануне.ru.

Воздушное судно принадлежит компании Pegas Fly, юридическое наименование которой ООО «Авиакомпания «Икар». Указанная авиакомпания зарегистрирована в Красноярском крае. В настоящее время Западно-Сибирской транспортной прокуратурой ведется проверка обстоятельств произошедшего.