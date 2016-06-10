В Свердловской области на дороге в Сосьву вязнут даже грузовики (ФОТО)

При этом, как говорит водитель, внешне дорога выглядит не так уж и плохо. Там нет жидкой грязи или глубокой колеи, но машины постоянно застревают:

Такое каждый день. Машины проваливаются на ровном месте. Дорога вроде ровная, но машины проваливаются. Я сам застрял в 23:00. Увяз по самый кузов. Я уже застревал недели две назад. А тут пришлось простоять всю ночь. Потому что мимо ехали только маленькие машины. Вытащить нас смог только гружённый щебёнкой самосвал, который ехал из Серова приводит портал E1.RU слова шофера.

Внимательность водителям следует проявлять на 94 километре автодороги. Именно там чаще всего автомобили вязнут в дороге.

ГИБДД Свердловской области провела проверку и выписала предписание. Теперь компания, обслуживающая дорогу, должна будет привести её в порядок.

В Нижнем Тагиле тоже есть проблема с дорогами. Уже очень давно дорога до Серебрянки находится в очень плохом состоянии. Весной на ней застряла машина скорой помощи с больным.