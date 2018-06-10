Администрация Первоуральска продала землю вместе с деревенской дорогой (ФОТО)

В деревне проживает около сотни человек, в большинстве семей есть дети, рассказали местные жители. Некоторое время назад администрация Первоуральского городского округа продала некоему человеку участок, который начал строительство.

Сейчас жильцы вынуждены ходить по полю, поскольку на частной земле был возведён забор. Однако люди сетуют, что после дождя стихийная дорога станет непроходимой.

В руководстве администрации Первоуральского городского округа пояснили, что еще в 2011 году в деревне Хомутовка были сформированы земельные участки под индивидуальное строительство.

Участки были предоставлены гражданам путем аукциона. Но, по данным государственного кадастра недвижимости, имеется фактическое наложение границ земельных участков отметила начальник отдела управления жилищным фондом Ольга Гатауллина.

В настоящее время организовываются работы по переносу и обустройству дороги. Планируется устранить проблему в течение июня, пишет E1.RU.