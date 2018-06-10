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Автобусные маршруты №50 и №54 в Нижнем Тагиле объединены с 8 июня (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автобусные маршруты №50 и №54 в Нижнем Тагиле объединены с 8 июня (ФОТО)

10 июня, 13:40Транспорт
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