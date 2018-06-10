Автобусные маршруты №50 и №54 в Нижнем Тагиле объединены с 8 июня (ФОТО)
С 8 июня автобусные маршруты №50 и №54 в Дзержинском Районе Нижнего Тагила объединены для оптимизации транспортной сети города.
Как сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила, объединение автобусных маршрутов №50 и №54 на Вагонке произошло в связи с заменой маловместительных ГАЗелей на более вместительные автобусы ПАЗ.
С 8 июня движение транспорта будет осуществляться от остановки «Универсам» до «Железнодорожного вокзала» по маршруту №50. Расписание движения автобусов изменено в связи с сокращением интервалов движения на маршруте.
(Дзержинский район)
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