Как сообщили очевидцы, произошла протечка технической жидкости из соседнего самолета компании S7. Как сообщил пассажирам «Аэрофлота» капитан судна, в соседнем лайнере обнаружена неисправность. Каким образом это могло повлиять на вылет лайнера — не уточняется.

В Кольцово корреспондентам Ура.ру пояснили, что в тот день на 29 минут задержался только рейс SU-1403, по техническим причинам.