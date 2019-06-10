Рейс Екатеринбург — Москва задержали из-за происшествия на взлетной полосе
Сегодня, 08:25ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Кольцово 9 июня задержали борт «Аэрофлота» Екатеринбург — Москва из-за происшествия на взлетной полосе, пишет Ура.ру со ссылкой на слова очевидцев.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщили очевидцы, произошла протечка технической жидкости из соседнего самолета компании S7. Как сообщил пассажирам «Аэрофлота» капитан судна, в соседнем лайнере обнаружена неисправность. Каким образом это могло повлиять на вылет лайнера — не уточняется.
В Кольцово корреспондентам Ура.ру пояснили, что в тот день на 29 минут задержался только рейс SU-1403, по техническим причинам.
7 июня в Екатеринбурге возникли проблемы с вылетом самолета Sukhoi Superjet 100, на борту были обнаружены неисправности.
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