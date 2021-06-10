20 новых автомобилей LADA GRANTA закупила Росгвардия для Урала

Всего по России для Росгвардии было закуплено 144 пятиместных серых автомобиля LADA GRANTA на сумму 83,1 миллиона рублей. Согласно разнарядке, 20 их них приобретены для нужд ФКУ «Уральский ЦМТО Росгвардии». Остальные машины отправятся в Московский, Приволжский, Северо-Кавказский ЦМТО и другие регионы России.
Закупка автомобилей проходила по государственному оборонному заказу. Заказчиком выступала федеральная служба войск нацгвардии РФ. Оплата за товар поступила за счет средств из федерального бюджета. Контракт с АО «Иж-ЛАДА» был заключен 7 июня 2021 года, транспорт необходимо поставить до 1 октября.
Согласно спецификации, седаны должны быть на бензиновом топливе с механической коробкой передач. Машины необходимо укомплектовать подушками безопасности водителя, электростеклоподъемниками передних дверей, кондиционерами и бортовыми компьютерами. Также в автомобилях обязательна установка системы экстренного оповещения ЭРА — ГЛОНАСС.
Гарантия на поставленный Товар составляет три года или сто тысяч километров пробега. Контракт действует до 1 ноября 2021 года, а по гарантийным обязательствам — до дня их полного исполнения.
Напомним, четыре новых автомобиля LADA LARGUS получат больницы Нижнего Тагила. Всего Минздрав Свердловской области закупил для нужд региона 112 таких машин на 97,7 миллиона рублей.