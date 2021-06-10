20 новых автомобилей LADA GRANTA закупила Росгвардия для Урала

Всего по России для Росгвардии было закуплено 144 пятиместных серых автомобиля LADA GRANTA на сумму 83,1 миллиона рублей. Согласно разнарядке, 20 их них приобретены для нужд ФКУ «Уральский ЦМТО Росгвардии». Остальные машины отправятся в Московский, Приволжский, Северо-Кавказский ЦМТО и другие регионы России.