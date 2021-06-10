287,4 млн рублей выделено из местного бюджета на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле

287,4 млн рублей выделено из местного бюджета на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле
287,4 млн рублей выделено из местного бюджета на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:56ТранспортФото: TagilCity.ru
На 2021 год из местного бюджета на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа городскими трамваями по маршрутам 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17 в Нижнем Тагиле выделено порядка 287,4 млн рублей.

В начале июня на официальном сайте ЕИС Муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика городского хозяйства» размещена заявка на электронный аукцион. Объектом закупки стали работы по перевозке пассажиров и багажа в Нижнем Тагиле по регулируемым тарифам. Цена лота составила порядка 287,4 млн рублей.

Согласно техзадания, объем работ на трамвайных маршрутах 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17 определен на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года. В этот период подрядчик обязан будет обеспечить наличие на маршрутах низкопольных транспортных средств, наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять стоянку, техническое обслуживание и ремонт трамваев.

Предусмотрено, что в трамваях должно быть установлено оборудование для организации безналичной оплаты проезда. Расходы на приобретение и установку оборудования, а также расходы на его эксплуатацию и (или) оплату услуг оператора системы будут осуществляться за счет подрядчика.

Напомним, в конце 2020 года по национальному проекту «Экология» для Нижнего Тагила было закуплено 17 новых низкопольных автобусов.

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