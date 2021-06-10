Самая старая дорога отремонтирована в Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД

На одной из самых старых улиц Нижнего Тагила вместо брусчатки появился асфальт. Также вдоль улицы был оборудован тротуар, отремонтированы четыре колодца и сделаны съезды к домам. Комиссия не высказала претензий к работе подрядчика. В 2021 году ООО «Аэродромдорстрой» сдал в эксплуатацию свой первый объект.
Сдали уже два объекта досрочно. При этом сделали дороги качественно, без замечаний,отметил представитель «Уралавтодора» Алексей Попов.
Отмечается, что стоимость ремонта дороги от улицы Носова до улицы Челюскинцев насчитывает свыше 12 миллионов рублей. Протяженность — 350 метров, а общая площадь — 2,6 тысячи квадратных метра.
По словам председателя приемной комиссии Николая Новикова, скорость ремонтных работ связана с участием Нижнего Тагила в нацпроекте БКАД. За счет того, что контракты на объекты были разыграны заранее, удалось до старта дорожно-строительного сезона провести всю подготовительную работу.
Думаю, что в этом году большинство объектов БКАД будут приняты в эксплуатацию с опережением производственного графика,подчеркнул Николай Новиков.
Напомним, 4 июня стало известно, что первой дорогой в Свердловской области, отремонтированной в рамках проекта БКАД в 2021 году, оказалась дорога на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле.