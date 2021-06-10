Самая старая дорога отремонтирована в Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД

На одной из самых старых улиц Нижнего Тагила вместо брусчатки появился асфальт. Также вдоль улицы был оборудован тротуар, отремонтированы четыре колодца и сделаны съезды к домам. Комиссия не высказала претензий к работе подрядчика. В 2021 году ООО «Аэродромдорстрой» сдал в эксплуатацию свой первый объект.