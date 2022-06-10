Троллейбусы будут заменены в Екатеринбурге после обращения Куйвашева к Путину

Троллейбусы будут заменены в Екатеринбурге после обращения Куйвашева к Путину
Троллейбусы будут заменены в Екатеринбурге после обращения Куйвашева к Путину
Сегодня, 16:07ТранспортРинат КамалиевФото: 1MI

В Екатеринбурге обновят троллейбусный парк.

Федеральное правительство вложит средства в закупку современных троллейбусов для Екатеринбурге.

В уральской столице остро назрела проблема с необходимостью обновления троллейбусного парка. На просьбу главы Свердловской области Евгения Куйвашева оказать содействие в приобретении нового электрического общественного транспорта положительно в ходе онлайн-беседы отреагировал президент РФ Владимир Путин.

Минпромторг России изучил заявку губернатора. По итогам рассмотрения, принято решение выделить на переоснащение екатеринбургской сети общественного транспорта миллиард рублей, рассказал свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Старков.

Принято решение, что из федерального бюджета на озвученные цели направят 70 процентов необходимой суммы, а оставшиеся 30 процентов расходов заложат в бюджеты местного уровня. На данный момент руководство региона и его главного города уже ищут предприятие, чьи троллейбусы вскоре начнут курсировать по улицам Екатеринбурга, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сюжеты:
Новости УрФО
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