Троллейбусы будут заменены в Екатеринбурге после обращения Куйвашева к Путину

В уральской столице остро назрела проблема с необходимостью обновления троллейбусного парка. На просьбу главы Свердловской области Евгения Куйвашева оказать содействие в приобретении нового электрического общественного транспорта положительно в ходе онлайн-беседы отреагировал президент РФ Владимир Путин.
Минпромторг России изучил заявку губернатора. По итогам рассмотрения, принято решение выделить на переоснащение екатеринбургской сети общественного транспорта миллиард рублей, рассказал свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Старков.
Принято решение, что из федерального бюджета на озвученные цели направят 70 процентов необходимой суммы, а оставшиеся 30 процентов расходов заложат в бюджеты местного уровня. На данный момент руководство региона и его главного города уже ищут предприятие, чьи троллейбусы вскоре начнут курсировать по улицам Екатеринбурга, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.