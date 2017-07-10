План перехват был объявлен в Нижнем Тагиле из-за угнанного авто (ФОТО)
10 июля 2017, 06:00Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В вечернее время 8 июля в Нижнем Тагиле полиция объявила план перехват из-за сообщения об угоне отечественного авто.
Сюжеты: Нижний Тагил
ВАЗ-2112 был угнан от КИТа примерно в 17:00. Через 20 минут автомобиль видели по камерам «Безопасного города» около ГДДЮТ, передает ИА Все новости. Особая примета машины – битый бампер с левой стороны.
Владельцы угнанного автомобиля также разметили сообщение о пропаже в соцсетях.
Всех, кто знает что-либо о пропавшей «двенадцатой», просят сообщить по номеру 8-901-149-44-62.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей