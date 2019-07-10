Мэр Екатеринбурга обвинил в семейных скандалах камеры фиксации нарушений ПДД

Высокинский подчеркнул, что сейчас в Екатеринбурге вводится практика фиксации задних номерных знаков автомобиля. Сказано это было в рамках дискуссии о персональных данных. Глава города пояснил, что данная практика направлена на спасение семей.

«Письма счастья» с этим фото приходили по почте, и бывали скандалы, когда жены видели незнакомых женщин рядом с мужем, сказал мэр.