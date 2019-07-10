Мэр Екатеринбурга обвинил в семейных скандалах камеры фиксации нарушений ПДД
Сегодня, 17:34ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Глава столицы Урала Александр Высокинский на «Иннопроме» сообщил, что письма от ГИБДД с фотофиксацией нарушений ПДД могут стать причиной скандалов в семье, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Высокинский подчеркнул, что сейчас в Екатеринбурге вводится практика фиксации задних номерных знаков автомобиля. Сказано это было в рамках дискуссии о персональных данных. Глава города пояснил, что данная практика направлена на спасение семей.
«Письма счастья» с этим фото приходили по почте, и бывали скандалы, когда жены видели незнакомых женщин рядом с мужем, сказал мэр.
Напомним, «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Вчера выставку посетил президент России Владимир Путин.
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