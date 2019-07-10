На капремонт трассы Екатеринбург — Тюмень потратят миллиард рублей
Вчера, 23:21ТранспортФото: rosavtodor.ru
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Федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор» ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт автодороги Р-351. Максимальная стоимость контракта составляет 999,6 млн рублей, сообщает «Областная газета».
В документации, размещённой на сайте госзакупок, указано, что сумма в миллиард распределена по годам: 299,8 млн рублей потратят в 2019 году и 699,7 млн в 2020. Средства будут выделены из федерального бюджета.
Работу начнутся в день заключения контракта, закончить их подрядчик должен к 20 ноября 2020 года. В срок до 30 июля желающие смогут подать заявки, победитель будет назван 2 августа.
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