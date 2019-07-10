Омская область планирует закупить трамваи у корпорации УВЗ

Встреча состоялась на выставке «Иннопром» в рамках переговоров по поставке экологичных и безопасных видов транспорта. Буркову представили новый трех секционный низкопольный трамвай 71-418. Мощности УВЗ позволяют выпускать до 150 единиц подвижного состава ежегодно. Однако закупка трамваев будет осуществляться при условии, что Омсктрансмаш изготовит вагонные тележки с колесами.