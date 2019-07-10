Омская область планирует закупить трамваи у корпорации УВЗ
Сегодня, 13:46ТранспортФото: Правительство Омской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Омской области Александр Бурков обсудил с генеральным директором УВЗ Александром Потаповым и руководителем АО «Уралтрансмаш» Владимиром Городиловым возможности закупки вагонов для обновления парка электротранспорта Омска, сообщает «Город 55» со ссылкой на областное правительство.
Встреча состоялась на выставке «Иннопром» в рамках переговоров по поставке экологичных и безопасных видов транспорта. Буркову представили новый трех секционный низкопольный трамвай 71-418. Мощности УВЗ позволяют выпускать до 150 единиц подвижного состава ежегодно. Однако закупка трамваев будет осуществляться при условии, что Омсктрансмаш изготовит вагонные тележки с колесами.
Губернатор Омской области подчеркнул, что для снижения негативного влияния на экологию необходимо развивать электротранспорт.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей