«Россия» стала лучшей авиакомпанией Евразийского региона

Эксперты на форуме оценили показатели работы за минувший год и сошлись во мнении, что среди всех авиаперевозчиков «Россия» показала лучшую динамику по улучшению сервиса. Одновременно с расширением географии полетов она добилась значительного улучшения сервиса, который получают пассажиры во время перелета.

Реализованный проект доступа к стриминговой системе, по мнению экспертов, стал одним из главных достижений. Во время перелета пассажиры могут смотреть фильмы и слушать аудиокниги, которые загрузили во внутреннюю сеть. Для этого нужно загрузить на мобильное устройство приложение ife.one и через Wi-Fi войти в сеть. На состоявшемся форуме NETWORK были продемонстрированы эти возможности.

Кроме того, в компании появились инновационные детские наборы, которые разработали с использованием технологий дополненной реальности. Этот проект был отмечен британской премией TravelPlus Airline Amenity Bag Awards. Для класса «Бизнес» «Россия» ввела дорожные наборы, для всех классов обновила меню бортового питания.

Высокую оценку развития сервиса также дали представители организаций авиатранспортного комплекса. «Россию» признали лучшим авиаперевозчиком Евразийского региона по результатам проведенного среди участников форума опроса.

Что касается текущего года, то бренд авиакомпании «Россия» попал в топ-50 ценных брендов РФ по версии международной консалтинговой компании Brand Finance. Форум состоялся в Красноярске и продлился три дня, в рамках которых организовали сотни встреч и деловых переговоров среди авиакомпаний, аэропортов, туроператоров из различных стран.