Контракт на 781 миллион на обслуживание дорог в Нижнем Тагиле получит «Тагилдорстрой»

Предприятие «Тагилдорстрой» стало единственным участником конкурса. Накануне единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города в полном составе приняла единогласное решение о допуске компании к участию в аукционе и о том, что заявка полностью соответствует требованиям.

Председатель комиссии Николай Новиков рассказал, что контракт планируется заключить во второй декаде июля. Его общая сумма составляет более 781,5 миллионов рублей.

МУП «Тагилдорстрой» занимается эксплуатационным содержанием улично-дорожной сети Нижнего Тагила с момента создания предприятия в 2003 году.

Директор организации Игорь Васильев рассказал, что 10% от суммы контракта будет передано субподрядчикам.

Такая практика давно существует. Например, в отдельных сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, уборку снега с дорог в зимний период осуществляют специалисты, проживающие на данных территориях, рассказал Игорь Васильев.