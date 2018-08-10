Профилактические рейды пройдут на дорогах Нижнего Тагила с 10 по 12 августа

29 патрульных автомобилей будут контролировать порядок на дорогах города в вечернее и ночное время. Особое внимание полицейских будет приковано к водителям, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и водителям, не имеющим права управления машиной.

Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщает, что с января по июль 2018 года были задержаны 483 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Это превышает показатель прошлого года на 10%. В результате ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, погибли 5 человек, травмы получили 16.