В Екатеринбурге застрявшая иномарка парализовала движение трамваев

Со слов очевидцев, машина застряла на путях из-за того, что они находились на ремонте и верхний слой асфальта в этом месте был снят. На протяжении длительного времени автомобиль преграждал дорогу идущим по путям трамваям, самостоятельно выбраться водитель Porsche не смог. В ГИБДД по Екатеринбургу заявили, что комментарии по случившемуся будут предоставлены позже.