В Екатеринбурге застрявшая иномарка парализовала движение трамваев
Сегодня, 15:34ТранспортФото: E1.RU
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Инцидент произошёл днём 10 августа на улице Куйбышева. На трамвайных путях застрял автомобиль Porsche, в результате чего трамвайное движение было временно остановлено, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Со слов очевидцев, машина застряла на путях из-за того, что они находились на ремонте и верхний слой асфальта в этом месте был снят. На протяжении длительного времени автомобиль преграждал дорогу идущим по путям трамваям, самостоятельно выбраться водитель Porsche не смог. В ГИБДД по Екатеринбургу заявили, что комментарии по случившемуся будут предоставлены позже.
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Днём ранее на улице Малышева движение было парализовано из-за упавшего на проезжую часть баскетбольного кольца.
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