Нижний Тагил посетил свердловский министр транспорта

В администрации Нижнего Тагила также сообщили лишь, что у министра была запланирована в городе рабочая встреча. По словам чиновников, она не была связана ни с работами по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», ни с несостоявшимися аукционами по поиску подрядчика на строительство моста через Тагильский пруд.

Напомним, на прошлой неделе мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил о жалобах на одного из субподрядчиков, ремонтирующих улицы в рамках БКАД, — «Уралстроймонтаж» — и пригрозил им расторжением контракта. Накануне дорожники устранили критичные недочёты, и Владислав Пинаев дал на завершение работ ещё неделю, добавив, что «расслабляться не надо». Также на прошлой неделе завершилась процедура поиска подрядчика на строителдьство Тагильского моста за 4 миллиарда рублей, однако ни одна компания на него не заявилась.