Концерт пройдет в здании вокзала в Екатеринбурге в честь 140-летия свердловской ж/д

14 октября в 14:00 на втором этаже здания железнодорожного вокзала в Екатеринбурге выступят артисты народного театра драмы имени Гецова. Они покажут спектакль «Безымянная звезда». А в 16:00 театр «Провинциальные танцы» представит вниманию пассажиров спектакль «После вовлеченности. Диптих. Часть I».

В программе «Магистраль. Вокзал. Искусство» запланированы выступления артистов театра, танцоров и музыкантов.

С 12 до 14 часов организаторы откроют историческую фотозону. Каждый путешественник сможет сфотографироваться с работниками железной дороги XIX века и проводницами знаменитых поездов «Демидовский экспресс» и «Урал».

На втором этаже в зале ожидания №7 будут открыты выставки художников и фотографов. Также запланировано выступление джаз-трио Александра Богомолова и группы We аre police.