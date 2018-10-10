Концерт пройдет в здании вокзала в Екатеринбурге в честь 140-летия свердловской ж/д
Мероприятие будет организовано в честь 140-летия свердловской железной дороги.
14 октября в 14:00 на втором этаже здания железнодорожного вокзала в Екатеринбурге выступят артисты народного театра драмы имени Гецова. Они покажут спектакль «Безымянная звезда». А в 16:00 театр «Провинциальные танцы» представит вниманию пассажиров спектакль «После вовлеченности. Диптих. Часть I».
В программе «Магистраль. Вокзал. Искусство» запланированы выступления артистов театра, танцоров и музыкантов.
С 12 до 14 часов организаторы откроют историческую фотозону. Каждый путешественник сможет сфотографироваться с работниками железной дороги XIX века и проводницами знаменитых поездов «Демидовский экспресс» и «Урал».
На втором этаже в зале ожидания №7 будут открыты выставки художников и фотографов. Также запланировано выступление джаз-трио Александра Богомолова и группы We аre police.
14 октября в рамках празднования юбилея на детской железной дороге в ЦПКиО имени Маяковского будут открыты творческие, музыкальные и игровые площадки. Юные жители и гости Екатеринбурга могут стать участниками мастер-классов, испытать свои силы в управлении поездом или объявить посадку. Кроме того, юные гости парка получат возможность научиться игре на барабанах, информирует E1.ru.