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Пьяный серовский школьник собрал коллекцию из угнанных автомобилей «ВАЗ»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный серовский школьник собрал коллекцию из угнанных автомобилей «ВАЗ»

Сегодня, 07:00Транспорт
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