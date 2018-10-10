Пьяный серовский школьник собрал коллекцию из угнанных автомобилей «ВАЗ»

Подростку удалось собрать коллекцию почти полного модельного ряда Волжского автозавода. ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и модели, известные в народе, как «девятка» и «десятка» были угнаны им в течение июля 2018 года.

Последней в коллекцию школьник решил добавить «ВАЗ-2112», но был пойман полицией. Своё поведение молодой угонщик объяснил тем, что просто хотел покататься и тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.