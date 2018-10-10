Пьяный серовский школьник собрал коллекцию из угнанных автомобилей «ВАЗ»

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На скамье подсудимых Серовского суда предстанет школьник, который подозревается в угоне пяти машин. При этом каждое из преступлений подросток совершал в состоянии алкогольного опьянения.
Сюжеты: Екатеринбург
Подростку удалось собрать коллекцию почти полного модельного ряда Волжского автозавода. ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и модели, известные в народе, как «девятка» и «десятка» были угнаны им в течение июля 2018 года.
Последней в коллекцию школьник решил добавить «ВАЗ-2112», но был пойман полицией. Своё поведение молодой угонщик объяснил тем, что просто хотел покататься и тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобили вернули законным владельцам, сообщает E1.ru. Подросток предстанет перед судом по обвинению в автоугоне. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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