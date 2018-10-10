Свердловчане не будут платить штрафы за неоплаченную парковку

Новый глава ГИБДД по Свердловской области сообщил о том, что штрафные платежи за неоплаченное парковочное место не будут взиматься с жителей Екатеринбурга. Причиной является отсутствие проработанного механизма передачи информации о нарушителях от правоохранительных органов к местным чиновникам, сообщает URA.ru .

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начнёт действовать система «Паркон», которая позволит выявлять тех водителей, которые пользуются платными парковочными местами бесплатно. Также в закон «О полиции» были внесены правки, которые позволяли чиновникам запрашивать у полиции персональные данные водителей. Планировалось, что штраф составит от 1 до 3 тыс. рублей.