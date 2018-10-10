Свердловчане не будут платить штрафы за неоплаченную парковку

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Из-за отсутствия механизма передачи информации от полиции к чиновникам об автомобилистах-нарушителях штрафы для жителей и гостей столицы Свердловской области за неоплаченные платные стоянки взиматься не будут.
Сюжеты: Екатеринбург
Новый глава ГИБДД по Свердловской области сообщил о том, что штрафные платежи за неоплаченное парковочное место не будут взиматься с жителей Екатеринбурга. Причиной является отсутствие проработанного механизма передачи информации о нарушителях от правоохранительных органов к местным чиновникам, сообщает URA.ru.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начнёт действовать система «Паркон», которая позволит выявлять тех водителей, которые пользуются платными парковочными местами бесплатно. Также в закон «О полиции» были внесены правки, которые позволяли чиновникам запрашивать у полиции персональные данные водителей. Планировалось, что штраф составит от 1 до 3 тыс. рублей.
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