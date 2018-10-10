Свердловское УФАС выиграло судебную тяжбу против мэрии Екатеринбурга

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Арбитражный суд Свердловской области поставил точку в судебном споре между региональным управлением ФАС и мэрией Екатеринбурга. Власти города теперь не смогут предъявлять к частным перевозчикам требований по вместимости, экологическому классу и цвету общественного транспорта.
Сюжеты: Екатеринбург
Летом 2017 года началась длительная судебная тяжба между УФАС по Свердловской области и городскими властями. Перевозчики коллективно отказались участвовать в аукционах на маршруты, которые объявила мэрия Екатеринбурга. По мнению антимонопольщиков, требования к общественному транспорту были слишком жёсткие – конкретная вместимость транспортного средства, экологический класс и зелёный цвет автобуса.
10 октября Арбитражный суд Свердловской области признал требования УФАС обоснованными, сообщает «ЕТВ». Тем не менее, администрация Екатеринбурга нашла выход из ситуации – она будет разыгрывать контракты на маршруты с помощью открытых конкурсов, на которых заказчик вправе предъявлять любые требования к исполнителю.
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