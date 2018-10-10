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Свердловское УФАС выиграло судебную тяжбу против мэрии Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловское УФАС выиграло судебную тяжбу против мэрии Екатеринбурга

Сегодня, 00:30Транспорт
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