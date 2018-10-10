Свердловское УФАС выиграло судебную тяжбу против мэрии Екатеринбурга

Летом 2017 года началась длительная судебная тяжба между УФАС по Свердловской области и городскими властями. Перевозчики коллективно отказались участвовать в аукционах на маршруты, которые объявила мэрия Екатеринбурга. По мнению антимонопольщиков, требования к общественному транспорту были слишком жёсткие – конкретная вместимость транспортного средства, экологический класс и зелёный цвет автобуса.