Из Екатеринбурга в Казань запустят дополнительный поезд
Сегодня, 17:24ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Со 2 по 4 ноября в период ноябрьских праздников из Екатеринбурга в Казань будет курсировать дополнительный поезд, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
Сюжеты: Екатеринбург
Поезд №291/292 отправится из уральской столицы в Татарстан 1 ноября в 21.20. В обратном направлении он пойдёт 4 ноября в 16.47 и прибудет в в Екатеринбург на следующий день.
В общем по всей России на время ноябрьских праздников планируется запустить около 200 дополнительных составов.
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