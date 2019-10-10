Nissan в России отзывает 161,9 тысячи автомобилей

Отозваны будут некоторые машины, проданные в период с января 2007 года по август 2014 года. Причина: «неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа в подушке безопасности пассажира». Поясняется, что в момент аварии из-за этого подушка может сработать неправильно.