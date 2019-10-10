Nissan в России отзывает 161,9 тысячи автомобилей

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161,9 тысячи автомобилей в России отзывает компания Nissan из-за неисправности подушки безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.
Отозваны будут некоторые машины, проданные в период с января 2007 года по август 2014 года. Причина: «неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа в подушке безопасности пассажира». Поясняется, что в момент аварии из-за этого подушка может сработать неправильно.
В компании поведут замену газогенератора на всех отозванных автомобилях, все работы для автовладельцев будут бесплатными.
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