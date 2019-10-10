В Кольцово отменены вылеты и прилеты из-за ЧП с военным самолетом
Сегодня, 15:29ТранспортФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге не может приземлиться самолет со сборной Польши, матч с Россией должен пройти сегодня на Центральном стадионе. Также Кольцово не принимает рейсы из нескольких городов, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Boeing со спортсменами находится над Башкирией. Рейсы из других городов сейчас перенаправляются в Челябинск, Тюмень и Пермь.
Из Екатеринбурга также задерживаются вылеты. Москвичка Ольга рассказала журналистам, что застряла в Кольцово и не может вылететь к ребенку, который заболел.
В аэропорту пока не уточняют, когда именно в полной мере восстановится авиасообщение. Пассажиры сообщают, что рейсы перенесены на несколько часов, некоторые говорят о времени ожидания до 17 часов и более.
Напомним, сегодня днем в Кольцово приземлился военный самолет, у которого отказали шасси. Члены экипажа не пострадали, возгорания самолета удалось избежать. Однако вылеты и прилеты других бортов в Кольцово были приостановлены.
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