В Кольцово отменены вылеты и прилеты из-за ЧП с военным самолетом

Boeing со спортсменами находится над Башкирией. Рейсы из других городов сейчас перенаправляются в Челябинск, Тюмень и Пермь.

Из Екатеринбурга также задерживаются вылеты. Москвичка Ольга рассказала журналистам, что застряла в Кольцово и не может вылететь к ребенку, который заболел.

В аэропорту пока не уточняют, когда именно в полной мере восстановится авиасообщение. Пассажиры сообщают, что рейсы перенесены на несколько часов, некоторые говорят о времени ожидания до 17 часов и более.