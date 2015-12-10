ГИБДД: В России снижается количество пьяных за рулем

В 2015 году в России количество возбужденных дел за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения составило 341,7 тыс., что на 5,1% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ГИБДД.

Кроме того, согласно данным статистики, сократилось и число водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования: всего заведено 206 тыс. дел, что на 9,9% меньше, чем годом ранее.

Отмечается, что тенденция снижения количества пьяных водителей наблюдается только в последние 6 месяцев, я за период январь-июль 2015 г. количество возбужденных дел на пьяных водителей было приблизительно такое же, как и в 2014 году — 222,2 тысячи.