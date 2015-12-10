«Ласточка» станет быстрее, а существующие маршруты движения поездов будут изменены

Перемены в расписании коснутся как Нижнего Тагила, так и Екатеринбурга. Будут изменены маршруты, следующие в северном направлении и в Москву.

Поезда, которые ездили из Нижнего Тагила в Москву и Екатеринбург, теперь будут отправляться из Екатеринбурга (с остановкой в Нижнем Тагиле).

Станет удобнее для пассажиров и популярный гибридный маршрут Екатеринбург — Североуральск. На этом маршруте пассажиры часть пути преодолевают на поезде, а затем на станции Серов пересаживаются на автобус. Было изменено время отправления автобуса, чтобы сократить время ожидания на перевалочном пункте.

В целом количество поездов дальнего следования, действующих на Свердловской железной дороге, не изменится. Как и прежде, их будет 19 в зимний период, а летом присоединятся ещё три поезда сезонного обращения.

Изменения не обойдут стороной и пригородное сообщение. Там станет больше «Ласточек» — электропоездов нового типа. В январе будут введены дополнительные рейсы на маршрутах до Екатеринбурга и Каменск-Уральска. Впервые «Ласточка» поедет по маршруту Екатеринбург — Кузино.

Приятной новостью стало то, что «Ласточкам» удалось оптимизировать время в пути. Теперь дорога из Нижнего Тагила до Екатеринбурга займёт на десять минут меньше и составит 1 час и 49 минут. Жители Екатеринбурга смогут добраться до Каменск-Уральска быстрее на пять минут.

В новом графике движения достаточно много изменений и будущим пассажирам стоит уточнять подробности в справочной или смотреть расписание транспорта на TagilCity.ru.