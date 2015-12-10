В Нижнем Тагиле полиция проверила маршрутные такси (ФОТО)

Мероприятие прошло на улице Садовая. У проезжающих здесь маршрутных такси полицейские проверяли состояние ремней безопасности, установленные шины, исправность работы замков запасного выхода, а также водительские права.

Сотрудник ФМС проверял у иностранных граждан разрешение на работу и законность нахождения на территории РФ.

С начала проведения данного мероприятия сотрудниками технического надзора ГИБДД было выписано 17 административных протоколов в отношении водителей автобусов за нарушение правил дорожного движения.

Три должностных лица были привлечены к ответственности за отправку на маршрут технически неисправных автомобилей, отсутствие тахографа, а также за неправильный предрейсовый медицинский осмотр.

Полицейские не могли не побывать на Привокзальной площади. Появление сотрудников ГИБДД вызывало живой отклик у находящихся там водителей. Они тут же старались скрыться с глаз долой, но, тем не менее, большинству из них всё же пришлось пообщаться с представителями власти.