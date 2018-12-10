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11 тысяч водителей в Свердловской области были лишены прав с начала 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Bus driver 3092580 1920

11 тысяч водителей в Свердловской области были лишены прав с начала 2018 года

Сегодня, 07:00ТранспортФото: pixabay.com
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