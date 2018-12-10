11 тысяч водителей в Свердловской области были лишены прав с начала 2018 года

С начала года в отношении 1313 водителей были возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 2498 человек отказались от прохождения медосвидетельствования для проверки наличия уровня алкоголя в крови.

С 28 по 30 ноября в Новоуральске прошло профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В ходе проведения операции было выявлено 120 нарушений ПДД. Двое автолюбителей сели за руль в нетрезвом виде, четверо – без водительских прав.