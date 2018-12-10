11 тысяч водителей в Свердловской области были лишены прав с начала 2018 года
С начала 2018 года в Свердловской области права управлять транспортным средством лишились 11 тысяч водителей, из них более восьми тысяч сели за руль пьяными.
С начала года в отношении 1313 водителей были возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 2498 человек отказались от прохождения медосвидетельствования для проверки наличия уровня алкоголя в крови.
С 28 по 30 ноября в Новоуральске прошло профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В ходе проведения операции было выявлено 120 нарушений ПДД. Двое автолюбителей сели за руль в нетрезвом виде, четверо – без водительских прав.
Всего с начала года в Новоуральске 206 водителей были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом виде; 33 ДТП произошли по вине пьяных водителей, два из них со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
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