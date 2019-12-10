Из Екатеринбурга в Пермь начал ходить скоростной электропоезд «Ласточка»
Сегодня, 10:52ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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9 декабря в первый рейс по маршруту «Пермь-Екатеринбург-Пермь» выехал скоростной электропоезд «Ласточка», сообщается на сайте правительства Пермского края.
Первыми пассажирами маршрута стали 130 человек. Из них 76 выехали со станции Пермь-II, из Екатеринбурга выехали 60 человек. Поезд следует через станции Первоуральск, Коуровка, Шаля, Шамары, Кишерть, Кунгур, Кукуштан, Юг, Бахаревка.
Время в пути составляет 5 часов 16 минут. Из Перми «Ласточка» будет отправляться в 6 часов 27 минут. Из Екатеринбурга — в 17 часов 16 минут.
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