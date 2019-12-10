Из Екатеринбурга в Пермь начал ходить скоростной электропоезд «Ласточка»

Первыми пассажирами маршрута стали 130 человек. Из них 76 выехали со станции Пермь-II, из Екатеринбурга выехали 60 человек. Поезд следует через станции Первоуральск, Коуровка, Шаля, Шамары, Кишерть, Кунгур, Кукуштан, Юг, Бахаревка.