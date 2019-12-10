В Кольцово появятся новые рейсы в Омск

Перевозками будет заниматься авиакомпания UTair. Самолет ATR 72-500 вместимостью до 70 пассажиров будет вылетать из Екатеринбурга по понедельникам и субботам в 15 часов 5 минут. Из Омска — в 12 часов 45 минут местного времени. Время в пути — 2 часа 5 минут.