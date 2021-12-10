Из-за снегопада и похолодания тагильчанам рекомендуют быть внимательнее на дороге

Похолодание и обильные снегопады, которые обещают жителям Нижнего Тагила в предстоящие выходные, могут спровоцировать рост ДТП. ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» обратился к водителям с предупреждением.

Госавтоинспекторы Нижнего Тагила напоминают, что в снежную и морозную погоду соблюдение дистанции и бокового интервала между транспортными средствами могут в разы сократить количество аварий. Правоохранители призывают тагильчан соблюдать скоростной режим, аккуратнее совершать маневры на дороге и снижать скорость транспортных средств до минимума во время обильного снегопада, так как из-за ухудшения видимости на проезжей части автовладелец может не заметить приближающегося пешехода или другое транспортное средство. Пешеходам, в свою очередь, правоохранители рекомендуют быть максимально бдительными — перед тем, как выйти на проезжую часть, убедиться, что водитель заметил и пропускает пешего участника дорожного движения. При отсутствии тротуаров, тагильчанам напоминают о правилах нахождения на обочине проезжей части на освещенных участках. Пешеходам рекомендуют не забывать про световозвращающие элементы. Из-за качества чистки снега замглавы Екатеринбурга объявлено предостережение

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