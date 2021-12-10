Уборка снега и скос травы на дорогах и тротуарах Верхней Салды обойдется в 17,2 млн

В перечень работ входят зимняя уборка дорог и тротуаров от снега, посыпка противогололедными средствами, уборка и вывоз мусора, скашивание травы на обочинах, ямочный ремонт и другие. На остановках нужно установить урны, очищать их от грязи, мусора и снега.