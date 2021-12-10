Уборка снега и скос травы на дорогах и тротуарах Верхней Салды обойдется в 17,2 млн

Заказчиком выступает МКУ «Служба городского хозяйства» Верхней Салды. Подрядчику необходимо содержать автомобильные дороги и тротуары в местах общего пользования, а также автобусные остановки.
В перечень работ входят зимняя уборка дорог и тротуаров от снега, посыпка противогололедными средствами, уборка и вывоз мусора, скашивание травы на обочинах, ямочный ремонт и другие. На остановках нужно установить урны, очищать их от грязи, мусора и снега.
У подрядчика должна быть спецтехника: автогрейдеры, плужно-щеточные снегоочистители, трактора, самосвалы, катки, а также необходимое количество материалов для проведения работ.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 13 декабря. Ранее определение поставщика было приостановлено по жалобе ФАС, но потом возобновлено. Закупка автоматически возвратилась на этап подачи заявок.
Напомним, в Нижнем Тагиле администрация города заключила контракт на содержание дорожно-уличной сети с 2020 по 2022 годы. Начальная сумма контракта составила 781,5 миллиона рублей.