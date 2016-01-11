Железнодорожному вокзалу Нижнего Тагила исполнилось 50 лет

До его строительства вокзал располагался в небольшом украшенном резьбой деревянном строении, которое появилось в 1878 году одновременно с первой веткой Свердловской железной дороги - Пермь-Чусовская-Гороблагодатская-Екатеринбург. В старом здании был зал ожидания, кассы и ресторан, но к середине ХХ века оно уже не могло обеспечить обслуживание необходимого количества пассажиров на должном уровне. В 1956 году, с интенсивным развитием индустриального города, было начато строительство нового вокзала.

Сегодня среднесуточный пассажиропоток нижнетагильского вокзала составляет 2,9 тысячи человек, в том числе в дальнем сообщении – 150 человек, в пригородном – 2,8 тысячи человек. В сутки станция принимает 27 пар поездов пригородного сообщения, в том числе электропоездов повышенной комфортности. (Для сравнения: в 1953 году было всего 3 пары электричек). Через станцию Нижний Тагил следуют поезда в Москву, Екатеринбург, Серов, Приобье, Соликамск. За 50 лет услугами вокзала воспользовалось около 80 миллионов человек.

Начиная с 2009 года нижнетагильский вокзал динамично развивается. До 2015 года на его реконструкцию было направлено свыше 25 миллионов рублей. К концу 2016 года объем инвестиций запланирован в объеме еще порядка 60 млн рублей. За время преобразований отремонтированы перрон и береговая платформа. Выполнен капитальный ремонт кровли, залов ожидания на 160 мест, обустроены комнаты отдыха, в том числе класса «Люкс», произведен капитальный ремонт фасада с применением современных материалов. Отремонтирован кассовый зал для продажи билетов на поезда дальнего следования, внедрена автоматизированная система «электронная очередь». Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями оборудован пандус для входа в вокзал и специализированная касса для приобретения билетов. Внедряется интегрированная интеллектуальная комплексная система безопасности: установлены камеры видеонаблюдения, металлодетекторы и современная пожарная сигнализация.

В настоящий момент развернут ремонт центральной части здания, началась реконструкция пешеходного тоннеля.

Вокзал железнодорожной станции Нижний Тагил 2 класса представляет собой двухэтажное здание полезной площадью 5817 кв. м. Единовременная расчетная вместимость – 700 человек. Штат вокзала – 27 человек. Для посадки и высадки пассажиров имеются 2 пассажирские платформы и тоннель для выхода с вокзала на островную платформу. Через пути станции построен пешеходный мост.