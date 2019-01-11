Пассажирская ГАЗель без техосмотра выявлена в ходе рейда ГИБДД в Нижнем Тагиле и ГГО
Водитель и механик маршрутки привлечены к административной ответственности за совершение пассажироперевозок без пройденного техосмотра. В новогодние праздники рейды Госавтоинспекции прошли в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе.
Водитель маршрутки, проходящей по улице Индустриальной, совершал перевозку пассажиров без пройденного техосмотра автомобиля. В результате чего он и механик, который проверял общественный транспорт, были привлечены к административной ответственности.
Цель проверки ГИБДД, которая прошла в новогодние праздники, – профилактика ДТП с участием маршруток и автобусов, а также повышение дисциплинированности водителей общественного транспорта.
6 января на трассе Екатеринбург-Серов в результате ДТП с участием автобуса травмировались три пассажира.
Пропаганда отдела Госавтоинспекции призывает тагильчан сообщать о случаях нарушения со стороны водителей пассажирского транспорта. Для информирования необходимо подать заявление с указанием даты, времени, места нарушения, а также номера транспортного средства.
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