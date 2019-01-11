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Пассажирская ГАЗель без техосмотра выявлена в ходе рейда ГИБДД в Нижнем Тагиле и ГГО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пассажирская ГАЗель без техосмотра выявлена в ходе рейда ГИБДД в Нижнем Тагиле и ГГО

Сегодня, 18:54ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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