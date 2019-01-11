Пассажирская ГАЗель без техосмотра выявлена в ходе рейда ГИБДД в Нижнем Тагиле и ГГО

Водитель маршрутки, проходящей по улице Индустриальной, совершал перевозку пассажиров без пройденного техосмотра автомобиля. В результате чего он и механик, который проверял общественный транспорт, были привлечены к административной ответственности.

Цель проверки ГИБДД, которая прошла в новогодние праздники, – профилактика ДТП с участием маршруток и автобусов, а также повышение дисциплинированности водителей общественного транспорта.

6 января на трассе Екатеринбург-Серов в результате ДТП с участием автобуса травмировались три пассажира.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу