Введена в эксплуатацию новая дорога в поселок Чащино под Нижним Тагилом

В поселке Чащино, который находится в десяти минутах от границы Нижнего Тагила, введена в эксплуатацию новая дорога. Ранее до населенного пункта было непросто добираться зимой.

Новая дорога соответствует всем требованиям дорожной безопасности. Местные жители рассказали, что у старой дороги был неудачный угол подъема, также отсутствовали водостоки, были неровности и камни. Теперь же есть широкая развязка на трассе и полоса разгона. Одна из местных жительниц Надежда рассказала, что по новой дороге может подниматься не только «скорая помощь», но и другая техника, включая продуктовые машины. Горожане выразили благодарность всем, кто имел отношение к появлению новой проезжей части, сообщает ТК «Тагил-ТВ». Протяженность объекта составляет 640 метров. Чтобы сформировать насыпь, дорожникам пришлось срезать часть скалы. Стоимость контракта — 54 миллиона рублей. Исполнение проекта заняло два года. В ноябре все работы были завершены. На сегодняшний день дорога введена в эксплуатацию, рассказал заместитель директора по производству ООО «УБТ-сервис» Дмитрий Халтурин. Видео: ТК «Тагил-ТВ» Напомним, на дороге было организовано двухполосное движение шириной шесть метров. Рядом появилась автобусная остановка с автопавильоном. Планировалось, что дорога будет открыта в 20-х числах октября 2021 года, но в конце августа стало известно, что дорожники «УБТ-сервис» отфрезеровали верхний слой покрытия. Директор Гаджи Абдулов рассказал, что рабочие плохо уложили данный слой, из-за чего уплотнение не соответствовало. «УБТ-сервис» переделывает покрытие на дороге в поселок Чащино под Нижним Тагилом 6 Фото Перед этим строительство закончено еще не было.

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