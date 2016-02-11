«Ласточки» вновь будут сняты с маршрута между Нижним Тагилом и Екатеринбургом

«Ласточки» вновь покинут железные дороги между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Они отправятся на техосмотр.

В этот период «Ласточки» будут заменены другими поездами – «экспрессами». Всего таких перерывов будет два. Первый пройдет с 13 по 16 февраля, а второй - с 20 по 26 февраля.

Также изменится и расписание. Поезд под номером 7067 из Екатеринбурга будет приезжать в Тагил в 17:24. Это на 10 минут позже обычного. А 7068 поезд из Тагила поедет в столицу области в 18:08, на 10 минут раньше.