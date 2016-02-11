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«Ласточки» вновь будут сняты с маршрута между Нижним Тагилом и Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Ласточки» вновь будут сняты с маршрута между Нижним Тагилом и Екатеринбургом

11 февраля 2016, 13:35Транспорт
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