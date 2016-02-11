СвЖД призвал тагильчан соблюдать правила безопасности на железных дорогах
Это связано с участившимися происшествиями со смертельными исходами.
В СвЖД начался ввод дополнительных мер по предотвращению травматизма гражданам на железной дороге. Сделано это из-за участившихся происшествий.
На прошлой неделе в Нижнем Тагиле поезд сбил сидевшую на путях женщину. А на станции «Старатель» мужчина пытался перейти железную дорогу перед быстро идущей «Ласточкой». В обоих случаях люди погибли.
Для реализации дополнительных мер СвЖД организуют рейды вместе с сотрудниками полиции на остановках, станциях и перегонах. Данные действия весьма эффективны, о чем говорят результаты прошлого года. В ходе таких рейдов было задержано почти 5 тысяч человек. Все они пытались перейти железную дорогу в неположенном месте, либо находились слишком близко от движущихся поездов. С нарушителями провели беседу, а некоторым выписали штрафы.
Помимо этого, сотрудники СвЖД посещают школы, где рассказывают детям о правилах безопасности на железной дороге. Также они проводят различные творческие конкурсы на знание безопасного поведения на вокзалах и станциях.
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