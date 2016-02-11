СвЖД призвал тагильчан соблюдать правила безопасности на железных дорогах

Для реализации дополнительных мер СвЖД организуют рейды вместе с сотрудниками полиции на остановках, станциях и перегонах. Данные действия весьма эффективны, о чем говорят результаты прошлого года. В ходе таких рейдов было задержано почти 5 тысяч человек. Все они пытались перейти железную дорогу в неположенном месте, либо находились слишком близко от движущихся поездов. С нарушителями провели беседу, а некоторым выписали штрафы.