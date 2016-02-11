В Нижнем Тагиле проверили водителей-родителей: выявлено 43 нарушения правил перевозки детей (ФОТО)

Как сообщили в ГИБДД Нижнего Тагила, 10 февраля в городе с 7 до 9 часов утра проводился рейд по выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей. Порядка 570 полицейских вышли на улицы города, чтобы найти и наказать нарушителей.

Это мероприятие направлено на то, чтобы защитить детей от халатности взрослых: многие думают, что в пути с ними ничего не случится и детские кресла в машине не нужны. Либо из экономии покупают не кресла, а другие устройства.

По данным статистики, значительное количество детей погибает при авариях находясь в автомобиле, а не попав под его колеса. Еще больше пострадавших оказывается в больницах с серьезными травмами. Если малыша, усаженного на сиденье автомобиля, попытаться пристегнуть с помощью штатного ремня безопасности, его лента охватит шею и бедро ребенка, что категорически недопустимо. Размещать ребенка на коленях взрослого человека, сидящего на заднем сиденье автомобиля, недопустимо. Дело в том, что при столкновении уже на скорости 50 км/час силы инерции превышают величину веса тела в десятки раз, и ребенок может быть придавлен тем, кто находится позади него говорят дорожные полицейские.

В рамках данного мероприятия, в Нижнем Тагиле всего за 2 часа было выявлено 43 нарушителя, пренебрегших безопасностью своих детей. Напомним, штраф за нарушение правил перевозки детей младше 12 лет немалый - 3000 рублей. А последствия от нарушения данного правила дорожного движения могут быть куда страшнее, чем трата нескольких тысяч рублей на детское автокресло.