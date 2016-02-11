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В Нижнем Тагиле проверили водителей-родителей: выявлено 43 нарушения правил перевозки детей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле проверили водителей-родителей: выявлено 43 нарушения правил перевозки детей (ФОТО)

11 февраля 2016, 09:30ТранспортАлександра Логинова
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