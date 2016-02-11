Водители Нижнего Тагила жалуются на отсутствие уборки грязного снега на Серебрянском тракте

Ко мне поступают жалобы на компанию «Свердловскавтодор», занимающуюся эксплуатационным содержанием дорог регионального значения, в том числе и расположенным в черте города Нижний Тагил. В нарушение требования ГОСТ 50597-93 «Свердловскавтодор» не убирает противогололёдные реагенты через 6 часов после их применения на дорогах. Основной поток жалоб относится к Серебрянскому тракту пишет в своем обращении председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Известно, что общественник связался с куратором Управления автомобильных дорог Свердловской области Чураковой Светланой Алексеевной. Представитель подрядной организации сообщила, что в текущем контракте не предусмотрена уборка ПГМ. То есть подрядчик и не обязан убирать с дороги реагенты, которые накануне на эту же дорогу насыпал.

Контракт заключен вплоть до 2017 года и это значит, что дороги Нижнего Тагила, которые обслуживаются данной подрядной организацией, чистить от грязного снега не будут не этой, ни следующей зимой.

В связи с этим общественники просят градоначальника направить письмо в Управление автомобильных дорог Свердловской области с требованием обеспечить уборку дорог регионального значения, расположенных в черте города Нижний Тагил, в соответствии с ГОСТ 50597-93. Как быстро отреагируют на это в муниципалитете и будет ли какая-то реакция от областных специалистов - покажет время и расскажет TagilCity.ru.

Примечательно, что финансирование Нижнего Тагила находится в удручающем состоянии, и сейчас один из подрядчиков - МУП «Тагилдорстрой» - обсуждает меры серьезной экономии, в их числе упоминается и вероятность введения 4-дневной рабочей недели.