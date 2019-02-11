Сбивший несовершеннолетних девушек водитель разыскивается полицией Екатеринбурга
12 февраля, 00:30ТранспортФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге начались поиски водителя, который, согласно предварительной информации, сбил переходящих на зелёный цвет светофора несовершеннолетних девушек.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл 20 января около 19:00 на улице Малышева. Две девушки 16 и 17 лет переходили дорогу, когда на них совершил наезд автомобиль. Предположительно это была Toyota Camry, которая двигалась на запрещающий сигнал светофора. После ДТП пострадавшие самостоятельно обратились в травмпункт, где врачи диагностировали множественные ушибы тела.
Сотрудники дорожной полиции изучают записи камер видеонаблюдения, разыскивают очевидцев произошедшего, а также просят горожан помочь в розыске скрывшегося с места ДТП водителя, сообщает E1.ru.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей