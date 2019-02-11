Сбивший несовершеннолетних девушек водитель разыскивается полицией Екатеринбурга

Инцидент произошёл 20 января около 19:00 на улице Малышева. Две девушки 16 и 17 лет переходили дорогу, когда на них совершил наезд автомобиль. Предположительно это была Toyota Camry, которая двигалась на запрещающий сигнал светофора. После ДТП пострадавшие самостоятельно обратились в травмпункт, где врачи диагностировали множественные ушибы тела.